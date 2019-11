Scontro tra auto in galleria a Sessano del Molise, due feriti

L’impatto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto carabinieri e Anas

SESSANO DEL MOLISE. Incidente in galleria all’altezza di Sessano del Molise, lungo la Statale Trignina. Due le auto coinvolte nell’impatto, di cui una Passat Station Wagon e una Renault Modus.

Lo scontro si è verificato intorno alle 15:15. Sul posto immediato l’intervento del personale del 118 che ha provveduto a trasportare i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia. Si tratta di due persone, le cui condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo del sinistro anche i carabinieri per i rilievi del caso e il personale Anas per il ripristino delle condizioni stradali.

Il traffico è stato rallentato.

