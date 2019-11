Incidente sulla SS17, scontro tra auto e tir: due feriti in ospedale

Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco e Polstrada di Agnone

PETTORANELLO DEL MOLISE. Scontro tra un’auto e un camion sulla Statale 17, all’altezza del bivio di Pettoranello del Molise. L’impatto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi.

Due persone risultato ferite non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del fuoco e la Polstrada di Agnone in supporto.

Il traffico, particolarmente intenso in quel momento sul tratto stradale, ha subito forti rallentamenti.

