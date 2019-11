Molise, obbligo di catene o pneumatici invernali: ecco dove

Pagina 1 di 2

La disposizione in vigore da oggi anche con alcune limitazioni al traffico per i mezzi pesanti. L’annuncio dell’Anas con riferimento ai tratti delle arterie viarie a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio



CAMPOBASSO/ISERNIA. Anas ricorda che a partire da oggi, 15 novembre 2019, fino al 15 aprile 2020, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle arterie viarie del Molise maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà: la strada statale 647dir/A “Fondo Valle del Biferno” dal comune di Vinchiaturo (km 0,000) al comune di Colledanchise (km 3,900), in provincia di Campobasso; la strada statale 6dir “Via Casilina” dal comune di San Pietro Infine (km 0,000) al comune di Venafro (km 11,830), nelle province di Caserta ed Isernia; la strada statale 16 “Adriatica” dal comune di Montenero di Bisaccia (km 524,600) al comune di Termoli (km 536,215) e dal comune di Termoli (km 546,950) al comune di Campomarino (km 559,877), in provincia di Campobasso; la strada statale 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” dal comune di Castel di Sangro (AQ) (km 151,035) al comune di Isernia (km 176,400) e dal comune di Isernia (km 179,035) al comune di Guardiaregia (CB) (km 214,725); la strada statale 17var/A “Isernia - Castel di Sangro” dal comune di Miranda (km 0,000) al comune di Rionero Sannitico (km 18,700), in provincia di Isernia; la strada statale 85 “Venafrana” dal comune di Sesto Campano (km 8,000) al comune di Isernia (km 44,220); la strada statale 85var “Variante di Venafro” dal comune di Venafro (km 0,200) al comune di Pozzilli (km 8,550), in provincia di Isernia; la strada statale 87 “Sannitica” dal comune di Sepino (km 105,850) al comune di Campobasso (km 132,700), dal comune di Ripalimosani (km 145,375) al comune di Sant’Elia a Pianisi (km 169,300) e dal comune di Casacalenda (km 178,500) al comune di Termoli (km 221,188), in provincia di Campobasso; la strada statale 87var “Falcionina” dal comune di Sant’Elia a Pianisi (km 0,000) al comune di Casacalenda (km 7,871), in provincia di Campobasso; la strada statale 157 “Della Valle del Biferno” dal comune di Lucito (km 0,000) al comune di Petacciato (km 69,987), in provincia di Campobasso; la strada statale 158 “Della Valle del Volturno” dal comune di Pizzone (km 7,228) al comune di Montaquila (km 40,550), in provincia di Isernia; la strada statale 212 “Della Valle del Fortore” dal comune di Riccia (km 49,670) al comune di Gambatesa (km 67,800) e dal comune di Pietracatella (km 80,100) al comune di Sant’Elia a Pianisi (km 94,850), in provincia di Campobasso; la strada statale 212bis “Santeliana” dal km 0,000 al km 8,292, nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso; la strada statale 627 “Della Vandra” dal comune di Colli a Volturno (km 62,130) al comune di Isernia (km 74,810); la strada statale 645 “Della Valle del Tappino” dal comune di Campobasso (km 1,070) al comune di Gambatesa (km 29,808); la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” dal comune di Bojano (km 0,000) al comune di Guglionesi (km 75,250), in provincia di Campobasso; la strada statale 647dir/B “Fondo Valle del Biferno” dal comune di Ripalimosani (km 5,240) al comune di Montagano (km 12,300), in provincia di Campobasso; la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno” dal comune di Isernia (km 0,000) al comune di Trivento (CB) (km 43,350); la strada statale 652 “Di Fondo Valle Sangro” dal comune di Rocchetta al Volturno (IS) (km 0,000) al comune di Castel di Sangro (AQ) (km 13,300); la strada statale 709 “Tangenziale di Termoli” dal km 0,000 al km 12,450, nel territorio comunale di Termoli, in provincia di Campobasso; la strada statale 710 “Tangenziale Est di Campobasso” dal comune di Campobasso (km 0,000) al comune di Ripamolisani (km 7,600) in provincia di Campobasso; la strada statale 711 “Tangenziale Ovest di Campobasso” dal km 0,000 al km 2,440, nel territorio comunale di Campobasso; la strada statale 747 “Fossaltina” dal comune di Castropignano (km 0,000) al comune di Trivento (km 5,656), in provincia di Campobasso; la strada statale 748 “Di Kalene” dal comune di Lupara (km 0,000) al comune di Casacalenda (km 9,847), in provincia di Campobasso; la strada statale 751 “Fondo Valle del Rivolo” dal comune di Campobasso (km 0,000) al comune di Castropignano (CB) (km 8,150).