Ore d'ansia per l'ex parroco di Scapoli: coinvolto in un incidente, è grave

Don Antonio Agovino è ricoverato a Cassino dopo un violento scontro mentre era a bordo della sua auto. Per lui i fedeli stretti in una veglia di preghiera

SCAPOLI. Una veglia di preghiera per affidarne la sorte alla divina provvidenza, confidando che possa farcela e tornare presto tra i suoi parrocchiani, che ha sempre amato. Ore d'angoscia per don Antonio Agovino, ex parroco di Scapoli, molto conosciuto anche a Isernia e in altri comuni della provincia. Il sacerdote è rimasto coinvolto in un violento incidente a Cassino, ieri sera, mentre era alla guida della sua auto, finendo in ospedale in gravi condizioni. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, resta in stretta osservazione a causa delle ferite riportate nello scontro, le cause del quale sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Attualmente, prestava servizio presso la parrocchia di San Teodoro Martire a Sarno, in provincia di Salerno. I fedeli, per dimostrargli attaccamento, si sono stretti in una veglia di preghiera iniziata stasera alle 20.30.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale