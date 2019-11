Scomparso da sabato, Solomon non si trova. La task force della Protezione civile nelle ricerche

Stamattina sono ripresi i pattugliamenti, nelle campagne di Campolieto, dove il giovane risiede, e in altre zone del Molise. Si pensa anche a interessare la trasmissione ‘Chi l’ha visto’



CAMPOBASSO. Una finestra rotta nella casa di Campolieto, che aveva acquistato con i risparmi del suo lavoro. E’ questo l’elemento più inquietante sul quale stanno lavorando gli investigatori in merito alla scomparsa di Solomon, il 24enne originario del Ghana scomparso da sabato. Arrivato in Italia diversi anni fa e perfetto esempio di integrazione, come dimostra la partecipazione diretta degli abitanti del paese alle sue richerche.

Ricerche, interrotte per la notte, che sono riprese questa mattina, con la task force della Protezione civile entrata in servizio insieme a vigili del fuoco, carabinieri e operatori del Soccorso Alpino.

Si pattugliano varie aree del territorio, a partire dalle campagne di Campolieto. Ma segnalazioni sono arrivate anche da altre zone del Molise. Si segue pure la pista extraregionale, mentre si pensa anche a interessare la trasmissione ‘Chi l’ha visto’.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale