Stabilizzazioni all’Asrem solo per i contratti a termine. Ricorso al Tar dei lavoratori a progetto

Contro il bando che limita l’accesso alla selezione. Circa 200 gli esclusi

CAMPOBASSO. Assunzioni all’Asrem, ricorso al Tar di un gruppo di ex collaboratori a progetto, che hanno impugnato il bando per le stabilizzazioni. Ricorso presentato al Tribunale regionale del Molise e notificato all’Azienda sanitaria.

I precari contestano l’esclusione dalla possibilità di accedere al bando per 200 ex lavoratori a progetto. La selezione, finalizzata alle stabilizzazioni, è infatti limitata ai precari con contratto a termine per almeno cinque anni.

“Una decisone più che discutibile da pare di un ente sanitario pubblico – le parole dei ricorrenti - Non solo si trascura l’obbiettivo ultimo della stabilizzazione, che è l’eliminazione del precariato ma anche perché per l’Asrem sarebbe stata una più che opportuna occasione per eliminare un ampio contenzioso. Gli ex collaboratori a progetto restano i grandi esclusi, i grandi dimenticati della stabilizzazione ‘made in Asrem’. Ancora una volta – concludono - gli ex precari, con sacrifici economici, sono costretti a rivolgersi alla autorità giudiziaria per vedere tutelati più che legittimi diritti, confidando di ricevere la giusta tutela per i sacrifici non riconosciuti, anzi negati”.

