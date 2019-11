Isernia, irrompono in una villa ma vengono scoperti: caccia ai ladri nelle campagne

Quattro persone sarebbero riuscite a sfuggire alla polizia: sequestrata un’auto con all’interno numerosi attrezzi da scasso

ISERNIA. Sono entrati all'interno di un'abitazione in contrada Castagna, a volto coperto, nel tardo pomeriggio di ieri, imbattendosi nei proprietari e vedendosi costretti alla fuga. È caccia ai ladri, nelle campagne di Isernia, con la polizia impegnata attivamente, durante la notte, a rintracciare i malviventi. Secondo le prime ricostruzioni gli agenti della questura di via Palatucci avrebbero fermato un’auto con a bordo quattro sospetti, i quali sarebbero riusciti tuttavia a dileguarsi nelle campagne. Interessati nelle operazioni anche i vigili del fuoco. L’auto è stata sequestrata, con all’interno numerosi attrezzi da scasso. Non si esclude che i banditi possano essere armati e che abbiano compiuto anche altri raid, in zona.

