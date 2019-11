Appropriazione indebita: 54enne arrestato e portato in carcere

L’uomo, originario del Marocco, deve scontare due mesi residui di pena, per reati commessi anche in Molise. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri, su disposizione della Procura presso la Corte d’Appello di Campobasso

CAMPOBASSO. Appropriazione indebita, 54 anni finisce in carcere. L’uomo, originario del Marocco, è stato arrestato dai carabinieri di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, in quanto destinatario di un residuo di pena di due mesi, perché ritenuto responsabile dei reati commessi a Termoli e Benevento nel 2010.

I militari lo hanno portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione e ripristino del provvedimento, emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Campobasso.

