Paura nel parcheggio dell’ospedale: auto prende fuoco

E’ successo questo pomeriggio a Termoli. Immediato l’intervento dei pompieri, che hanno messo in sicurezza la zona

CAMPOBASSO. Auto prende fuoco, paura nel parcheggio dell’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli. E’ successo questo pomeriggio, intorno alle 18, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

