La Chiesa in lutto: è scomparsa suor Giacomina Negri

La religiosa, già Madre Generale dell’Ordine delle Francescane Angeline, ha trascorso tanti anni della sua vita a Sessano del Molise

di Giovanni Petta

SESSANO DEL MOLISE. Questa notte è venuta a mancare Suor Giacomina Negri, già Madre Generale dell’ordine delle Francescane Angeline, religiosa che ha trascorso tanti anni della sua vita a Sessano del Molise.

Era nata a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, il 27 febbraio 1929, da una famiglia appartenente all’alta borghesia cittadina. A sedici anni era entrata nella Congregazione delle Suore Francescane Angeline e, dopo aver preso i voti, si era dedicata all’insegnamento nelle scuole materne.

Insieme a Suor Marina e a Suor Giorgina costituì il gruppo di lavoro e amore che, insieme ad altre Sorelle, rese luminosa la comunità sessanese a partire dagli Settanta fino a quel 26 novembre 2006 in cui le Francescane Angeline salutarono il Molise. Suor Giacomina era però già andata via da qualche anno, chiamata all’incarico di Madre Generale dell’Ordine. Un incarico che tenne per diciotto anni e che ora è affidato alla molisana Madre Mary Melone.

Nel periodo in cui guidò le Francescane Angeline, dette rilievo alle Missioni, mettendo in primo piano l’attività educativa delle comunità che erano affidate alle sue Sorelle. Coinvolse le famiglie laiche e capì le qualità di Suor Mary Melone, incaricandola di compiti importanti.

Al termine del suo incarico di Madre Generale, trascorse alcuni anni a Roma per poi giungere alla Casa Madre di Castelspina dove continuò a svolgere attività di servizio e si dedicò alla poesia e alla musica. La musica era sempre stata nel suo cuore: a Sessano aveva diretto per anni la Schola Cantorum, suonando l’organo e aveva guidato le prove delle varie edizioni dello “Zecchino d’oro” che fu una novità allegra e coinvolgente nel panorama culturale della provincia di Isernia degli anni Settanta. A Castelspina ha anche pubblicato tre raccolte poetiche («Espressioni di vita»; «Espressioni di vita 2016-2017» e «Frammenti di luce 2017-2018») in cui è protagonista l’amore per la Creazione, per la povertà e per l’umiltà.

La sua opera umana e religiosa fu improntata a una dolcezza seria e rigorosa. Con lei si raggiungevano sempre gli obiettivi prefissati perché il lavoro veniva affrontato di petto, senza trovare scappatoie. La gratificazione che ne derivava era impagabile per i giovani e per gli adulti che da lei venivano guidati. La fatica fatta insieme non era mai inutile e, soprattutto, le ore spese per l’ottenimento di un traguardo erano sempre serene e dense di una dolcezza avvolgente che veniva dalla gioia dello stare insieme.

L’ordine in cui erano organizzate le raccolte dei suoi spartiti, la cura con cui copiava a mano i testi delle canzoni o delle rappresentazioni teatrali, persino l’armonia della sua calligrafia erano i segni di un’anima bella che cercava l’altro e, con una umiltà strepitosa, si metteva al suo servizio.

Oggi, molti adulti di Sessano sono Maestri di musica, con diploma di Conservatorio, sono insegnanti in Conservatorio, hanno avuto esperienze musicali importanti, hanno comunque la musica nella loro vita grazie all’opera – disinteressata e di altissima qualità culturale – delle Suore Francescane Angeline.

Oggi, molti adulti di Sessano sono laureati – anche se le loro famiglie non avevano mai previsto né immaginato per loro un percorso universitario – oppure sono realizzati nel mondo del lavoro, per la forza instillata nel loro cuore dalle Suore Francescane Angeline, per il metodo di lavoro imparato, per la capacità di lavorare con gli altri che gli deriva dall’esperienza dei Ragazzi Nuovi, il gruppo di lavoro dei giovani creato dalle religiose.

E quelle religiose, per tanti anni, furono guidate da Suor Giacomina.

