Più sicurezza a Isernia: raffica di controlli nei locali della movida

Numerose le ispezioni disposte dal questore Pellicone, effettuate dalla Polizia nelle ultime ore. Tutto regolare, non sono emerse anomalie

ISERNIA. Raffica di controlli della Polizia a Isernia per garantire un fine settimana all’insegna del divertimento in assoluta sicurezza. Sotto la lente, ancora una volta, sono finiti i locali della movida.



Su disposizione del questore di Isernia Roberto Pellicone, gli agenti hanno effettuato specifici controlli alle attività di intrattenimento e di ritrovo dei giovani in città.

I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha verificato il possesso, da parte dei gestori dei vari locali, di tutte le prescritte autorizzazioni, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza ma anche alla somministrazione di alimenti e bevande e al rispetto degli orari di chiusura.

A seguito dei controlli non sono emerse anomalie.

