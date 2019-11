Latte molisano al 100 per cento: ma era tedesco. L'inchiesta di Report che svela l'inganno

Tra i prodotti 'taroccati' anche alcuni formaggi. IL VIDEO

CAMPOBASSO. Era diretto in regione, con l'etichetta che ne 'attestava' la provenienza, "100 per cento molisano". Ma si trattava di latte tedesco, spacciato per locale, e diretto principalmente in provincia di Campobasso.

Nuova puntata di Report, la trasmissione d'inchiesta di punta della Rai. 'Le vie del latte', questo il titolo del servizio che andrà in onda domani sera, lunedì 25 novembre alle 21.20, svela un ennesimo inganno ai danni dei consumatori. Le anticipazioni in questo video tratto dalla pagina Facebook della trasmissione.

IN EVIDENZA, L'ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO DI REPORT

