L'asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe avere favorito l'impatto

CARPINONE. Traffico in tilt sulla Statale 17 per un incidente avvenuto poco dopo le 16 tra il bivio di Carpinone e Pettoranello. Tre le vetture coinvolte - una Bmw, una Fiat 500L e una Volkswagen - e almeno altrettanti feriti, di cui uno che sarebbe in gravi condizioni. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti