Scontro a fuoco con la finanza: tre banditi armati sparano, un ferito

I malviventi, che inizialmente si credeva fossero due, sono fuggiti a bordo di una Peugeot lungo la statale 158 e sono rimasti coinvolti in una sparatoria

MASSERIE LA CORTE/ROCCACINQUEMIGLIA. Alcuni banditi armati hanno messo a segno, nel pomeriggio di oggi, una rapina in località Pontone, a Roccacinquemiglia, tra Abruzzo e Molise, fuggendo poi a bordo di una Peugeot grigio chiaro. Si sono diretti lungo la statale 158 nella Valle del Volturno. Avrebbero poi girato per una stradina secondaria in zona Masserie la Corte, inseguiti dalla guardia di finanza. I malviventi sarebbero quindi usciti fuori strada provocando l'avaria del veicolo usato per la fuga: al sopraggiungere dei finanzieri ci sarebbero stati alcuni colpi d'arma da fuoco da entrambe le parti e uno dei rapinatori, di nazionalità rumena, è rimasto ferito. Al momento si trova sotto controllo a vista e sottoposto alle necessarie cure mediche.

La vittima della rapina, un uomo, si trovava a passeggio con il suo cane quando è stato affiancato dall'auto con a bordo i malintenzionati che, dopo averlo minacciato con una pistola, lo hanno derubato.



Seguono aggiornamenti

