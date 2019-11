Cento milioni di euro per mettere in sicurezza i viadotti sulle strade del Molise, al via i lavori

Si parte con la Bifernina. L’Anas ha stipulato il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto. Si comincia con un intervento tra Guardialfiera e Larino

CAMPOBASSO. Cinquanta milioni di euro per lavori sulla ‘Bifernina’, Anas ha stipulato con l’aggiudicatario ‘Amec S.r.l.’ il contratto relativo al primo dei tre lotti per l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata su alcuni viadotti situati lungo le strade statali molisane, per un totale di 100 milioni di euro.

Nel dettaglio, il primo lotto riguarda il viadotto ‘Molise I’, tra il km 55,820 ed il km 60,670, nei territori comunali di Guardialfiera e Larino.

Gli interventi manutentivi previsti dal contratto riguarderanno, principalmente, gli elementi strutturali del viadotto (pile, impalcati), permettendo, così l’innalzamento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell’arteria stradale.

Sono in fase di calendarizzazione le stipule per i restanti lotti, il secondo ed il terzo, che interesseranno, rispettivamente, il viadotto ‘Molise II', sempre sulla Bifernina ed altri viadotti posti lungo la rete viaria del Molise.

L’utilizzo dell’Accordo Quadro, quale strumento contrattuale, consente di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesti una necessità, senza dover espletare, ogni volta, una nuova gara di appalto, consentendo, quindi, risparmio di tempo e maggiore efficienza.

La durata dell’Accordo Quadro è fissata in tre anni, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto. L’appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

