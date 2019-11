Lavori a Campobasso, ecco le strade interessate: divieto di transito e di sosta

L’intervento in diverse zone della città

CAMPOBASSO. Proseguono a Campobasso i lavori di bitumazione delle strade comunali. L’intervento nella giornata di domani interesserà via Pisa, via Firenze, via Torino e via Benevento. Con ordinanza di Polizia stradale previsto il divieto di sosta e di transito.

Lavori anche in via Quircio, in prossimità della rotatoria di via Conte Verde; Piazzale Palatucci, in prossimità della rotatoria; via Andrea d’Isernia; incrocio via D’Amato-via Insorti d’Ungheria; senso unico alternato in via IV novembre; via Novelli e contrada Colle delle Api, in prossimità del Decatlhon. Anche in questo caso divieto di circolazione e di sosta, con rimozione delle eventuali auto lasciate parcheggiate con il carro attrezzi.

