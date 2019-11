Latte straniero spacciato per molisano, partono le prime denunce

Ad essere diffidiamo sono i produttori regionali che fanno utilizzo di prodotti non locali ingannando la clientela



CAMPOBASSO. L’inchiesta di Report, andata in onda lunedì 25 novembre su Rai 3, ha riaperto il caso sull’utilizzo di latte straniero per la realizzazione di formaggi e suoi derivati in Molise.

In relazione a quanto emerso dal servizio televisivo la ‘Fondazione Quid Novi’ e ‘Molise Food’ hanno dato mandato ai propri legali di procedere ex lege nei confronti dei produttori molisani i quali, secondo le associazioni “Con il loro comportamento poco trasparente stanno danneggiando l’intero settore affiancando il brand regionale a prodotti elaborati con materie prime, spesso scadenti, provenienti non solo da fuori regione ma bensì dall’estero”. A parlare sono Francesco Caterina, vicepresidente e direttore generale della Fondazione “Quid Novi” e Robert Ciccolini, gestore del marchio “Molise Food”.

“Ho preso a cuore la causa – le parole dell’avvocato Nicola Lucarelli - perché non è tollerabile che l’immagine della regione Molise, soprattutto in quello che è tra i suoi fiori all’occhiello come la produzione casearia, nota per bontà e genuinità, venga denigrata e associata a situazioni o fatti negativi”.

Per la Fondazione “Quid Novi” e Molise Food” I produttori molisani che hanno avuto un comportamento poco trasparente. Atteggiamenti che hanno dopato il mercato e lo shopping food regionale, tutto a discapito dei produttori seri che attenendosi con scrupolo alla normativa vigente ed all’etica che li caratterizza, vedono erodere fette di mercato rilevanti da competitor con molti meno scrupoli.

