Latte dalla Germania, ecco le aziende molisane che usano il caglio estero

La lunga lista dei caseifici regionali, che utilizzano materie prime provenienti dall’estero, è stata diffusa dalla trasmissione Report, in onda su Rai 3

CAMPOBASSO. Una lista lunga di aziende caseari molisane che adoperano il caglio proveniente da Paesi come Germania e Polonia. La seconda puntata di Report, andata in onda su Rai 3, ha acceso i riflettori su questa pratica ormai consolidata che, però, spesso viene nascosta ai consumatori.

Il latte molisano costa certamente di più di quello fornito dai Paesi europei, ed è così che le aziende locali decidono di investire i propri soldi altrove e ricevere al di là dei confini regionali il latte utile alla lavorazione dei prodotti caseari. Colpa delle quote latte, sottolineano i produttori, con le stalle molisane che diminuscono sempre di piu'.

Questo l’elenco delle aziende citate nella trasmissione Report: La Centrale del Latte del Molise, Latticini molisani Tamburro, Sanniolat, Cinquini, Del Giudice, Beriati, Valle Verde, Latteria del Molise, Valle dei Pentri, Industria alimentare, Caseificio Caccavelli.

Intanto, sulla questione, si agita anche la politica. Il Movimento 5 Stelle annuncia di presentare un atto in Consiglio regionale per conoscere cosa si sta facendo di concreto per rilanciare il settore zootecnico in Molise e per capire se ciò possa bastare a coprire il fabbisogno del territorio.

“Stiamo lavorando per riportare in Consiglio regionale la tutela del Made in Molise” dicono dal Movimento. Si alza, in ogni caso, la protesta dei consumatori che lamentano poca trasparenza nella vendita di tali prodotti. Importante, in questo senso, leggere bene le etichette applicate sulle confezioni e scegliere il prodotto che più si addice alla propria tavola. Di certo le pubblicità e i siti internet di tali aziende non agevolano la giusta conoscenza e, in questo, la politica potrebbe e dovrà fare molto di più per sollecitare i produttori ad una comunicazione che non si presta a fraintendimenti.

