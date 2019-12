I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara, le celebrazioni a Campobasso e Termoli

L’occasione è stata utile per ufficializzare un bilancio delle attività svolte durante l’anno

CAMPOBASSO/TERMOLI. I vigili del fuoco festeggiano la loro patrona Santa Barbara. La celebrazione si è tenuta oggi presso il Comando di Campobasso dove erano presenti tutti i vigili del fuoco, in servizio e in quiescenza nonché le autorità civili, militari e religiose. Questa festività è ricaduta nell’ambito dell’80° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, avvenuta nel lontano 1939 con Regio Decreto del 27 febbraio.

Un ringraziamento particolare, è stato effettuato nei riguardi del soprano Iolanda Massimo e del pianista Michelangelo Muccilli, ambedue del Conservatorio Perosi di Campobasso, che hanno allietato la ricorrenza con dolci note. Analoghi festeggiamenti, tenutisi presso la sede del distaccamento di Termoli, ha interessato anche il personale della sede di Santa Croce di Magliano. I Vigili del fuoco hanno vissuto questa ricorrenza con profondo dolore in quanto recentemente il Corpo Nazionale ha perso tre suoi figli, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, tutti deceduti durante l’intervento di Quargnento.

Nel corso della celebrazione il comandante Michele Di Tullio ha rappresentato l’impegno del Comando di Campobasso nel 2019 riassumendolo in: 4250 interventi di soccorso, 150 servizi di assistenza e vigilanza, 299 persone formate nei corsi per addetti antincendio, 616 pratiche di prevenzione incendi evase, 120 notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, 26 deleghe di indagine da parte delle Procure locali 17 corsi di formazione interna. Lavoro svolto in condizioni di ataviche carenze d’organico.

Il comandante inoltre ha inoltre rappresentato lo stato di avanzamento dell’iter relativo alle costruzioni delle due nuove sedi distaccate dei Vigili del Fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale