Inchiesta sul latte tedesco, Del Giudice replica: il nostro fresco arriva da Molise, Abruzzo e Puglia

CAMPOBASSO. Dopo che la trasmissione di Rai Tre Report ha reso note le aziende molisane che si sarebbero servite di latte estero per i propri prodotti, l’azienda Del Giudice interviene con una propria nota per fare chiarezza.

“Il latte fresco Del Giudice, così come dichiarato in etichetta, - si legge - arriva dalle aziende zootecniche di Abruzzo, Molise e Puglia. Ed è sempre il latte fresco di stalle di queste regioni che viene utilizzato per la preparazione dei prodotti caseari freschi. Non è latte tedesco, come erroneamente riportato dalla redazione di Report a cui è stata inviata, nella giornata di ieri 3 dicembre, una richiesta immediata di rettifica.

L’azienda Del Giudice, opera nel settore lattiero-caseario da circa 70 anni – prosegue il comunicato - ed il ‘core business’ dell’impresa è rappresentato dal latte fresco alta qualità. E’ sempre Del Giudice il latte fresco bio senza lattosio destinato alle persone con intolleranze, unico nel centro sud Italia se non in Italia. Tutto questo non è emerso nella puntata andata in onda lo scorso 2 dicembre”.

L’azienda spiega di aver illustrato le proprie ragioni, cui non sarebbe stata data voce e lamenta di aver subito così “un danno incalcolabile”.

“Per quanto riguarda il latte tedesco, - ancora la nota - è nostra intenzione fare chiarezza. Il latte Ue viene usato per la preparazione solo di qualche prodotto caseario destinato ad un canale specifico, diverso da quello della vendita al dettaglio. Sull’etichetta di quei formaggi è riportata con chiarezza la provenienza del latte come prevede la normativa. Sono rispettate con scrupolosità le normative esistenti oggi in Italia e, soprattutto, - conclude la Del Giudice - non c’è nessun inganno nei confronti dei consumatori”.

