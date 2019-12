Isernia, siringhe rinvenute in pieno centro: la preoccupazione dei cittadini

L’episodio segnalato sui social si trasforma in richiesta di intervento agli organi preposti e di maggiori controlli in città

ISERNIA. Siringhe utilizzate e abbandonate su un muretto in pieno centro a Isernia. Il ritrovamento da parte di alcuni residenti della zona di Viale dei Pentri, i quali, indignati, invocano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine per far fronte alla piaga della tossicodipendenza in città e, di conseguenza, alle possibili ripercussioni sulla salute pubblica. La segnalazione è stata lanciata dapprima via social e in poco tempo si è trasformata in grido d’allarme e richiesta di intervento agli organi preposti.

L’episodio non è isolato e la questione è nota da tempo, come anche la preoccupazione dei cittadini. In questi casi, si ricorda, mai toccare le siringhe gettate a terra. Le stesse dovrebbero essere prelevate e smaltite solo da operatori specializzati.

