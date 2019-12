Isernia, città più sicura nei giorni di festa: raffica di controlli, multe e denunce

I carabinieri hanno presidiato il territorio per prevenire e contrastare qualsiasi forma di reato. L’appello alla popolazione: “Segnalate qualsiasi situazione sospetta”

ISERNIA. Garantire massima sicurezza anche nei giorni di festa. Per questo i carabinieri del comando provinciale di Isernia hanno intensificato i controlli sul territorio, monitorando anche le principali vie di accesso alla provincia.

Il bilancio degli ultimi giorni parla di 4 persone denunciate in stato di libertà, 6 perquisizioni eseguite, 72 i controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari e 22 controlli a persone colpite da misure di prevenzione.

I militari hanno controllato inoltre 8 esercizi pubblici, 441 veicoli e 553 persone. Sono invece 17 le contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada ed una violazione alle Leggi speciali.

Scattate anche tre le richieste di applicazione di fogli di via obbligatori e una contravvenzione per ubriachezza molesta.Inoltre un uomo di Campobasso è stato denunciato per detenzione di un bastone sfollagente non consentito rinvenuto a bordo della propria auto.

I militari dell’Arma hanno anche deferito un trentenne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, a seguito di controllo personale e veicolare, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 1,00 grammo di cocaina.

Infine, i carabinieri raccomandando ai cittadini di qualunque situazione sospetta “chiamando con fiducia al numero di pronto intervento 112”.

