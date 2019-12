Esame per la patente, Isernia prima in Italia: tutti promossi

Secondo la ricerca AutoScuot 24 nella provincia pentra passa il test il 99 per cento dei candidati. Il Molise si piazza al terzo posto

ISERNIA/CAMPOBASSO. Esame della patente: è Isernia la provincia più virtuosa. Lo rileva l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24, su base dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In Molise, considerando tutte le fasce d’età, nel 2018 sono 3.097 le persone che hanno sostenuto l'esame di guida per l’ottenimento della patente B, col 96,6 per cento dei promossi sul totale (la media nazionale è dell’85,5 per cento). Un dato, quest’ultimo, che posiziona la regione al 3° posto in Italia per tasso di promossi.

Tra le province, al primo posto per numerosità troviamo Campobasso con 2.136 persone idonee all’esame di guida, seguita da Isernia con 856. Ma se si considera la percentuale di promossi, la provincia più virtuosa è Isernia (99 per cento), mentre a Campobasso il dato è leggermente inferiore (95,7 per cento).

“La generazione post-millennial ha le idee chiare quando si parla di mobilità e dal nostro studio è emerso in maniera netta come l’auto contribuisca a soddisfare la loro ricerca di indipendenza e autonomia - ha dichiarato Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 -. AutoScout24, da sempre vicino ai propri utenti, per rispondere alle esigenze dei nuovi driver ha introdotto un nuovo filtro di ricerca mirato a rendere immediata la scelta di auto per neopatentati. Grazie a pochi click sarà possibile visualizzare tutte le auto in offerta in linea con la normativa in vigore".

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale