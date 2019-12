Da Capracotta a Campitello, il Molise s’imbianca e la Provincia di Isernia avvia il Piano neve

Come da previsioni meteo, prima spolverata in regione con l’Ente di palazzo Berta pronto a mettere in funzione i propri mezzi



ISERNIA. In regione è arrivata la prima neve. L’alto Molise e l’area matesina hanno toccato lo zero termico, accogliendo i fiocchi bianchi, con buona pace degli operatori turistici che si preparano alla stagione invernale, sperando che faccia registrare numeri interessanti.

In concomitanza con la perturbazione, che stando ai meteorologi nelle prossime ore aumenterà di intensità, la Provincia di Isernia ha presentato ufficialmente il Piano neve 2019-2020.

Pronti all’azione otto spartineve, tre turbine, una pala gommata, oltre ad altri 72 mezzi privati cui sono state affidate le attività di sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio sull’intero reticolo viario di competenza. Ogni mezzo dell’Ente e parte dei privati saranno dotati di specifici rilevatori Gps, allo scopo di monitorare ed organizzare al meglio le attività di emergenza e post- emergenza neve.

“In un momento caratterizzato da una forte ristrettezza di risorse – ha affermato il presidente Alfredo Ricci - il Piano ripropone uno schema già collaudato lo scorso anno, rafforzando la sinergia con le amministrazioni comunali e le associazioni di protezione Civile, nell’ottica di ottimizzare le risorse e razionalizzare i costi e introducendo l’impiego di sistemi Gps per garantire la tracciabilità puntuale e dettagliata degli interventi da effettuare. Abbiamo pianificato e cercato di organizzare tutti gli interventi dopo aver sentito tutti i sindaci del territorio e raccolto le istanze dal tavolo istituzionale in Prefettura. Il nostro piano neve – ha affermato ancora Ricci - è stato predisposto per farci trovare preparati con tutte le procedure di intervento, gestendo i soccorsi in maniera efficiente con spargimento di sale e sgombero neve su tutte le arterie di competenza della Provincia, con una particolare attenzione alle strade dell’altissimo Molise dove oggi è caduta la prima neve. Il piano serve a gestire sia l’emergenza che la quotidianità, ma è necessaria la massima collaborazione e responsabilità di tutti i cittadini. Il nostro invito è di avere tutti comportamenti prudenti, nel rispetto delle ordinanze che verranno emesse. Si eviterà di ritrovarsi in situazioni di rischio per se stessi o per altri”.

Il responsabile del settore viabilità di palazzo Berta Lorenzo di Iacovo ha aggiunto: “Ci sarà una costante ed attenta verifica delle condizioni della strada e del traffico, per l’eventuale attivazione tempestiva dei provvedimenti di fermo temporaneo dei mezzi pesanti o deviazioni su percorsi alternativi; il potenziamento dell’attività di comunicazione sulle condizioni di percorribilità delle strade e per i necessari avvisi agli automobilisti da cui si attende un comportamento responsabile, a partire dall’equipaggiamento del veicolo con mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) a bordo e pneumatici invernali montati, nonché lo scrupoloso rispetto delle norme di comportamento improntate alla massima prudenza”.

