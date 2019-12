Coltello in pugno, rapina un negoziante del centro storico: caccia all'uomo

Un uomo col volto coperto è fuggito a piedi nelle viuzze della zona: indaga la polizia

CAMPOBASSO. Col volto coperto e un coltello in pugno, ha minacciato la titolare di un negozio di abbigliamento e di intimo del centro storico e si è fatto consegnare l'incasso. Caccia all'uomo dopo la rapina messa a segno intorno alle 19 di stasera in via degli Orefici, a Campobasso. Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile sarebbe fuggito a piedi nei vicoli della zona. Sul posto si sono prontamente portati gli agenti della questura di via Tiberio, che stanno cercando di acquisire maggiori dettagli sull'accaduto dalle telecamere di sorveglianza della zona.

