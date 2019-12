Furto di rame allo Zuccherificio, arrestato 45enne di Termoli

Pizzicato dagli agenti della Volante

TERMOLI. Lo hanno colto sul fatto, mentre stava salendo in auto per darsi alla fuga. Un 45enne di Termoli è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante dopo aver compiuto un furto di rame e cavi elettrici allo Zuccherificio di Termoli. La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione telefonica al 113, in cui era stata riferita la presenza di un intruso nei locali dell’ex stabilimento saccarifero, attualmente sottoposto a curatela fallimentare. Il ladro, rintracciato nelle immediate vicinanze dello Zuccherificio, è stato fermato dagli agenti e perquisito. Nell’abitacolo della sua auto sono stati rinvenuti numerosi cavi elettrici e di rame, nonché utensili vari da lavoro, risultati sottratti proprio dall’interno dell’ex Zuccherificio e pertanto riconsegnati al curatore fallimentare.

Il 45enne, con numerosi precedenti specifici, è stato quindi arrestato per furto aggravato e sottoposto ai domiciliari per disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

