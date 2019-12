Uscito alla ricerca di tartufi tra i boschi dell’Alto Molise, viene stroncato da un malore

L’episodio stamane. A perdere la vita il presidente dell’Ambito territoriale di Caccia di Termoli

ALTO MOLISE. Un’uscita nella natura che si è trasformata in tragedia. Colto da un malore improvviso tra i boschi dell’Alto Molise, è morto Bruno Arielli, 61enne residente a San Giacomo degli Schiavoni e presidente dell’Ambito territoriale di Caccia di Termoli.

L’episodio si è verificato stamane. L’uomo era intento a cercare tartufi, insieme ad un amico, quando si sarebbe sentito male. Subito è stato chiesto l’intervento dei soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del decesso le forze dell’ordine, chiamate a far luce sull’accaduto, e la magistratura, che dopo quale ora ha dato il nulla osta per il trasferimento della salma.

