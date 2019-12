Aggredisce e minaccia di morte la compagna dinanzi ai figli minorenni, arrestato 30enne

L’uomo, accompagnato nel carcere di Ponte San Leonardo, dovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia



VENAFRO. Avrebbe minacciato di morte la compagna convivente, usandole anche violenza fisica dinanzi ai figli minori. Per questo un 30enne di Venafro, al culmine di una lite, è stato arrestato stamani dai carabinieri.

L’aggressore, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, è stato bloccato dai militari che lo hanno dapprima accompagnato in caserma per i necessari accertamenti. Nella circostanza, sono emerse una serie di condotte minacciose e vessatorie, fatte di aggressioni fisiche e verbali, poste in essere da tempo nei confronti della donna.

Il giovane è stato, quindi, arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ed è stato trasferito nel carcere isernino di Ponte San Leonardo a disposizione della Magistratura.

