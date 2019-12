Incendiarono i tir di un noto imprenditore per impedirgli l'acquisto di un immobile: blitz dei carabinieri, tre i responsabili

Un arresto e due misure cautelari alternative. La vittima aveva ricevuto anche una lettera di minacce contenente un proiettile per dissuaderla dalla partecipazione a un'asta giudiziaria. I dettagli in una conferenza stampa in procura

ISERNIA. Prima una lettera di minacce, poi i danni: l'incendio di tre tir, per far capire che con loro non si scherza. Sono stati individuati i responsabili del rogo che, nella notte tra il 16 e il 17 marzo scorso, ha distrutto tre mezzi di proprietà del noto imprenditore ortofrutticolo Ciampittiello, in sosta in un capannone sito nella zona industriale di Sessano del Molise.

Si tratta di un 45enne, finito agli arresti domiciliari, e di due 65enni, tutti dell'hinterland isernino, rispettivamente colpiti da misure di obbligo di firma e obbligo di dimora disposte dal giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza su richiesta del sostituto procuratore Alessandro Iannitti.

Gli inquirenti non hanno reso noti i nomi dei responsabili, sui quali si continua a indagare per accertare eventuali episodi analoghi. Esclusa, tuttavia, l'ipotesi di infiltrazioni di natura malavitosa. Il gesto, come ricostruito dagli inquirenti, sarebbe legato a un'azione dimostrativa volta a impedire l'acquisto di un'immobile, dove uno degli indagati svolgeva la propria attività commerciale, finito al centro di un'asta del tribunale di Isernia. Questi non voleva che l'edificio finisse nelle mani di terzi. Non a caso, la famiglia Ciampittiello aveva anche ricevuto una lettera minatoria, contenente chiari riferimenti all'asta giudiziaria, con all'interno un proiettile.

Minacce, tuttavia, rivolte anche nei confronti di altri soggetti interessati alla compravendita, limitandone così la partecipazione all'asta. Nei confronti di Ciampittiello, tuttavia, aveva fatto seguito anche l'incendio doloso: uno dei tre aveva fatto da palo, gli altri due avevano materialmente appiccato il fuoco con una bottiglia incendiaria gettata contro la cabina di uno degli autocarri. A tradirli, le intercettazioni telefoniche, che hanno anche consentito di provare, tramite l'aggancio delle celle, l'effettiva presenza degli indagati sul luogo dell'incendio.



Dopo le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, durate a lungo, nell’occasione si fece subito avanti l’ipotesi del dolo. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Isernia avviarono le indagini, condotte dalla locale Procura della Repubblica, sfociate in tre provvedimenti eseguiti alle prime luci dell’alba di oggi.

I dettagli dell’operazione in una conferenza stampa di scena stamani presso il palazzo di Giustizia di Isernia con il procuratore capo Carlo Fucci, il comandante provinciale dei carabinieri tenente colonnello Gennaro Ventriglia e il comandante della Compagnia pentra tenente colonnello Riccardo Turchetti.

