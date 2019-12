Isernia: si rinforza la Questura, nuovi poliziotti in provincia

Nove sono gli agenti assegnati all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico

ISERNIA. In piena sintonia con le attuali disposizioni ministeriali in materia di sicurezza, sono stati assegnati alla Questura di Isernia e quindi messi a disposizione del Questore Pellicone nove nuovi agenti ed un ispettore per rinforzare un apparato sicurezza che su Isernia e provincia sta acquisendo già da qualche tempo per organizzazione e funzionalità degli automatismi sempre più collaudati e pronti a far fronte alle esigenze del territorio.

Cinque sono gli agenti assegnati all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, di cui quattro agenti in prova, impegnati nel controllo del territorio, unitamente a personale più esperto, mentre gli altri cinque, sfruttando il loro bagaglio professionale, sono stati assegnati all’ufficio passaporti ed all’ufficio di Gabinetto.

Nuova linfa dunque per la Questura pentra che con l’arrivo di nuovo personale potrà garantire maggiore presenza sul territorio ed essere sempre più punto di riferimento per il singolo cittadino che spesso immerso nelle più disparate difficoltà sociali trova nella Polizia di Stato un’ancora a cui aggrapparsi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale