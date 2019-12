Campobasso, si insedia il nuovo vicario Paturno: la Questura dirama i dati sui reati

Il nuovo dirigente si presenta ai cittadini, intanto la polizia rende note le statistiche del 2019 su furti, rapine e violenza domestica



CAMPOBASSO. La Questura di Campobasso presenta il nuovo Vicario Gianpaolo Paturno. Il dirigente della polizia di Stato è di Corato (Ba) e ha già prestato servizio presso la Questura di Pistoia.

“Campobasso è una realtà molto più complessa di quella che potrebbe apparire - ha spiegato - innanzitutto perché l’impegno deve essere concertato su tutta la provincia, ma soprattutto perché il collocamento geografico tra l’area campana e pugliese fa sì che possa essere non solo una zona cuscinetto ma anche permeabile ad infiltrazioni di vario genere.

Per contrastare determinati fenomeni, come lo spaccio di droga, metterò a disposizione la mia massima capacità ed esperienza maturata in altre realtà. Le strategie per come agire sul territorio le deciderà, come da prassi, il Questore”.

Intanto sono stati diramati i dati relativi ai reati commessi nella provincia di Campobasso nell’anno 2019. Le percentuali vedono una diminuzione del 20% dei furti, anche se aumentano del 15% i furti di autovetture. Bassa anche la percentuale di rapine, trenta nei dodici mesi appena trascorsi pari al 25% in meno rispetto allo scorso anno. Ad essere in controtendenza sono, invece, i reati relativi alle lesioni dolose e violenza domestica. Reati che in passato non venivano alla luce a causa della scarsa propensione alla denuncia. Oggi il dato vede 176 casi di lesioni e ben 236 minacce, numeri maggiori rispetto al 2018.

