Isernia, triplo colpo all'Asrem: svaligiate le casse del Cup

Migliaia di euro il bottino, indaga la polizia

ISERNIA. Avrebbero colpito già tre volte, l'ultima delle quali la notte scorsa, portando via migliaia di euro. Misteriosi furti al Centro di prenotazione unica di Isernia, presso il Distretto sanitario Asrem di Via Sant'Ippolito. La notizia sarebbe trapelata solo stamani, quando polizia e Scientifica sono intervenute per i rilievi. Al vaglio degli agenti della Questura di via Palatucci anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La cassaforte non presenterebbe segni di scasso, ma mancherebbero migliaia di euro, provento delle prenotazioni sanitarie. Si tratterebbe del terzo colpo in tre mesi. Ad accorgersi dell'accaduto, alcuni dipendenti, ascoltati come testimoni.