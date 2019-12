Allagamenti, smottamenti e alberi in strada, il maltempo si abbatte sul Molise

Vigili del fuoco in azione da Isernia a Campobasso. Nel capoluogo pentro alto il livello dei fiumi, mentre a Sant’Elia a Pianisi l’amministrazione invita i cittadini a uscire solo se necessario. Interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti

ISERNIA/CAMPOBASSO. Dalle prime luci dell’alba pioggia e raffiche di vento imperversano su tutto il Molise, causando danni e disagi.

In provincia di Isernia, Vigili del fuoco in azione ad Agnone, Venafro ed altri centri dell'hinterland per diverse chiamate al numero d’emergenza relative ad allagamenti, smottamenti e alla rimozione di alberi dalle strade. A Isernia città preoccupa la portata dei fiumi, alto il livello del Rava (come da foto, ndr), ma per il momento, anche grazie alla manutenzione effettuata con la ripulitura dell’alveo da parte del Comune, la situazione sembra essere sotto controllo.

Episodi analoghi anche in provincia di Campobasso, con criticità segnalate in particolare a Sant’Elia a Pianisi per alberi abbattutisi in strada. Sull’episodio è intervenuta finanche l’amministrazione comunale che ha esortato i cittadini ad uscire di casa solo in caso di necessità, in quanto l’intensità del vento sembrerebbe destinata ad aumentare nelle prossime ore, come da bollettini meteo.

Interrotti pure i collegamenti tra il Porto di Termoli e le isole Tremiti.

