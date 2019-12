Finto carabiniere si fa consegnare mille euro da un’anziana, acciuffato

Nei guai un 30enne dell’hinterland napoletano denunciato per truffa. L’episodio si è verificato a Roccasicura

ROCCASICURA. Militari di Carovilli in azione a seguito della denuncia di un’anziana vittima di una truffa. La donna sarebbe stata avvicinata da un 30enne che, fingendosi carabiniere, si è fatto consegnare ben mille euro per garantire fantomatiche cure mediche ad una parente rimasta coinvolta in un finto incidente.

L’anziana dopo aver consegnato i soldi, si è resa conto del raggiro rivolgendosi subito all’Arma. E i veri carabinieri hanno rintracciato il truffatore.

Il giovane, originario dell’hinterland napoletano, ora dovrà rispondere direttamente alla magistratura competente del reato di truffa aggravata.

Anche a Frosolone, gli uomini dell’Arma hanno prestato soccorso ad una 82enne, donandole generi alimentari di prima necessità ma anche dolciumi per alleviare il peso delle difficoltà. In questo caso, infatti, trattasi di una donna che vive da sola in una piccola abitazione di Colle Carrise in uno stato di indigenza.

