Precipitano nella scarpata con il tre ruote, salvi per miracolo due giovani molisani

L'incidente alle 2 della notte scorsa. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre uno degli occupanti con delle corde data l'impervietà della zona

CASTIGLIONE MESSER MARINO (CHIETI). Sono finiti fuori strada, precipitando in una scarpata dopo un volo di circa 15 metri. Salvi per miracolo due giovani molisani, entrambi minorenni, residenti rispettivamente ad Agnone e Belmonte del Sannio. I ragazzi, probabilmente a causa della forte pioggia abbattutasi nella notte, hanno perso il controllo dell'Ape-car sul quale viaggiavano intorno alle 2, all'uscita di Castiglion Messer Marino in direzione Montazzoli. Sul posto i vigili del fuoco di Vasto e i professionisti del 118. I ragazzi sono stati trasferiti all'ospedale di Chieti dopo un difficoltoso recupero da parte dei caschi rossi, che hanno dovuto avvalersi anche di corde per estrarre uno degli occupanti del tre ruote.

