RItrovato il medico 60enne scomparso la sera della vigilia di Natale

Sospiro di sollievo per la famiglia, l'uomo è in buone condizioni di salute



CAMPOBASSO. Ha fatto rientro a casa l'uomo scomparso la sera della vigilia di Natale. Il medico 60enne, originario di Morrone del Sannio, era stato avvistato l’ultima volta al terminal degli autobus di Campobasso. Non avendo notizie di lui i familiari hanno subito lanciato l'allarme, da lì a breve si sono attivate le ricerche da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del Fuoco. In serata la buona notizia con l'uomo che è rincasato in buone condizioni. Sospiro di sollievo per la famiglia e i suoi amici.

