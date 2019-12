Scompare alla vigilia di Natale, partono le ricerche per il medico 60enne

L’ultima volta è stato avvistato al terminal degli autobus di Campobasso, con sé aveva attrezzatura da pesca



CAMPOBASSO. Si sono attivate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per ritrovare il medico 60 enne che dalla vigilia di Natale ha fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, originario di Morrone del Sannio ma da tempo residente a Campobasso, è stato avvistato l’ultima volta al terminal degli autobus di Campobasso con addosso un maglione di lana, jeans, un giaccone e stivali, e pare che portasse con sè attrezzattura da pesca, in particolare due canne, un guadino e delle borse. Sembra che inoltre indossasse una collana con un grande crocifisso. Al momento non è dato sapere se possa essersi trattato di un allontanamento volontario.

