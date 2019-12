Maltempo, risveglio ‘con i fiocchi’ a Capracotta

Il centro altomolisano è imbiancato, ma è solo l’inizio delle precipitazioni nevose che nelle prossime ore interesseranno più settori del Molise

CAPRACOTTA. La coltre bianca ha fatto capolino a Capracotta, come da previsioni meteo.

Dalla notte una bufera di neve, alternata a momenti di tregua, si è abbattuta sul centro altomolisano per un risveglio con i fiocchi.

Ma sarebbe solo l’inizio. Dalle prossime ore è previsto l’intensificarsi delle precipitazioni nevose e di raffiche di vento anche a quote più basse e in più settori del Molise (le previsioni qui).

Delizia per gli appassionati dello sci che nei prossimi giorni potranno magari iniziare ad andare in pista.

LE FOTO DA METEO ISERNIA E MOLISE



