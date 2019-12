A caccia di cinghiali a fine anno: tragedia nei boschi, muore 63enne

L'uomo rimasto ucciso da un colpo di fucile in agro di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Battuta di caccia al cinghiale di fine anno finisce in tragedia, in agro di Guardialfiera. un uomo di 63 anni è infatti rimasto ucciso da un colpo di fucile sparato da un altro cacciatore presente in zona. Non si conoscono ancora i dettagli dell'incidente, avvenuto intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio in località Camarda, né le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Larino e i professionisti del 118 da Castelmauro. Il magistrato di turno dovrà dare le disposizioni del caso sulla salma.

Seguono aggiornamenti

