Truffe e revenge porn, raffica di denunce nel 2019: la Polizia postale traccia il bilancio

CAMPOBASSO/ISERNIA. Guerra alle truffe, al revenge porn e agli adescamenti sul web: è stato un anno di lavoro intenso, quello che si è appena concluso, per la Polizia Postale in Molise.

Numerose le indagini che hanno portato all’oscuramento di 15 siti internet e alla denuncia di diverse persone per svariati reati.

Nel dettaglio, sono state effettuate 387 pattuglie in auto che hanno garantito la vigilanza per un numero totale di 2055 uffici postali controllati. Sono 175 le sanzioni amministrative effettuate per un totale di 7.354 euro.

Per quel che concerne la prevenzione e contrasto alla Pedopornografia on-line sono stati monitorati 328 spazi web e 15 siti internet sono stati oscurati perché a contenuto illecito.

Due persone sono state invece deferite per adescamento on-line di minori. Inoltre, sono state denunciate 3 persone per diffamazione on-line ed un’altra per estorsione e diffusione di video sessualmente esplicito. Capillare è stata anche l’attività repressiva nel contrasto dei cosiddetti Financial Cyber Crimes che ha visto l’individuazione di due criminali che, in veste di ‘Money Emule’ riciclavano il denaro oggetto di truffa on-line.

Massima attenzione, anche per quel che concerne i raggiri in Rete. Sono state denunciate 25 persone per frodi informatiche e frodi on-line, con ulteriore individuazione di due soggetti che in concorso erano dediti alla truffa ai danni dell’erario.

