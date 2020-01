‘Neanche una (in più)’ : la musica diventa ‘arma’ contro la violenza sulle donne

Sta riscuotendo grande successo il brano realizzato da Paolo Izzi e Sobrino Copetelli, nato per sensibilizzare i giovani, ma anche i loro genitori, su un tema fortemente attuale



CAMPOBASSO/ISERNIA. Anche la musica può diventare un’arma contro la violenza sulle donne. Ne è testimonianza ‘Neanche una (in più), il brano che Paolo Izzi e Sobrino Coppetelli, rispettivamente agente della Polizia di Stato e carabiniere, hanno realizzato per sensibilizzare i giovani e non solo su un tema strettamente attuale.

La produzione, con Mirella Sessa protagonista del video, ha avuto il patrocinio dell'assessorato alla Cultura della Regione Molise e sta ottenendo grande successo e consensi.

"Abbiamo scelto la musica come vettore - ha detto Izzi - per lanciare un messaggio diretto e immediato ai più giovani, ma anche ai loro genitori. È giunto il momento di dire basta e di fare nostra la cultura del rispetto. Il messaggio che vogliamo trasmettere è di educare alla non violenza e alla denuncia".

Il loro gruppo, 'Molotov cocktail', è nato nel 2016. Il video disponibile su YouTube, sarà trasmesso nelle scuole.

