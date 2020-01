La giustizia che funziona: il Tribunale di Campobasso tra i più veloci d'Italia

E’ quello che emerge dai dati del Ministero della Giustizia, elaborati da ‘Il Sole 24 ore’

CAMPOBASSO. Durata dei processi, primato per il Tribunale di Campobasso. Indagini della Procura più rapide che in altre città italiane e procedimenti della Corte d’Appello decisamente celeri.

Un dato positivo, relativo all’amministrazione della giustizia, quello che viene fuori dai dati del Ministero della Giustizia, relativi dal primo semestre 2018, elaborati da ‘Il Sole 24 ore’.

Con un tempo medio di 972 giorni, per completare tutto l’iter che va dall’avvio delle indagini al pronunciamento della Cassazione, il Tribunale di Campobasso è al terzo posto il Italia, dopo Trento (877 giorni) e Messina (932 giorni). La media nazionale è di 1.600 giorni.

Ancora meglio per la Corte d’Appello, dove le indagini vengono concluse in 160 giorni, su una media italiana di 323 giorni. Quanto al processo ci vogliono in media 283 giorni, ancora una volta terzo risultato dopo Messina (247 giorni) e Salerno (242).

