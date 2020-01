Raccoglitore abusivo di tartufi nella rete dell’Arma: scatta la maximulta

L’uomo è stato fermato per un controllo nei boschi di Pescopennataro dai carabinieri forestali. Diverse le violazioni contestate

PESCOPENNATARO. Era arrivato dall’Abruzzo nei boschi dell’Alto Molise per cercare tartufi, pur non essendo in possesso delle autorizzazioni richieste e senza rispettare le regole.

Pensava di farla franca invece l’uomo, di Lanciano, è stato scoperto dai carabinieri forestali in località ‘San Luca’ a Pescopennataro.

I militari hanno accertato che il raccoglitore ha violato diverse disposizioni di legge: non aveva con sé il vanghello (ossia l’attrezzo previsto per scavare nel terreno), non aveva pagato la tassa di concessione regionale e, infine, aveva dimenticato a casa il tesserino di autorizzazione alla raccolta. Per queste violazioni dovrà pagare una multa salata, di oltre 5mila euro.

Prosegue dunque l’intensa attività di controllo finalizzata ad assicurare la tutela di una pregiata risorsa naturale come il tartufo, con particolare riferimento a quello bianco, di cui è aperta la raccolta ormai da diversi giorni. Il Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia assicura che i controlli territoriali volti al contrasto degli illeciti in materia di ricerca e raccolta di funghi e tartufi proseguiranno e saranno intensificati.

La raccolta di funghi epigei e tartufi, qualora venga effettuata senza l’osservanza delle norme previste, può arrecare danni all’integrità degli ecosistemi. Essi infatti svolgono un ruolo importantissimo per il nutrimento di molti alberi con i quali vivono a stretto contatto, che può essere compromesso da raccolte illegali, indiscriminate o non sostenibili.

