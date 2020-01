Si accascia a terra in campo colto da infarto, un giocatore gli salva la vita

L’episodio durante la partita di calcio tra Turris e Guardialfiera, ad essere colto da infarto Silvio Luciani attualmente ricoverato al San Timoteo di Termoli, l'uomo è fuori pericolo di vita



TERMOLI. Una partita di calcio del campionato regionale di Prima Categoria si stava trasformando in tragedia. In campo a Santa Croce di Magliano la Turris affronta il Guaridalfiera per la prima gara del 2020. Ad un centro punto il dirigente sportivo Silvio Luciani si accascia a terra colto da infarto. La disperazione nei volti dei presenti e l’immediata corsa verso il defibrillatore.

Minuti concitati nei quali, però, riesce ad avere lucidità un giocatore della Turris presente in campo. Si tratta di Stefano Caiola che prontamente ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco appreso durante un corso Blsd. Dopo pochi minuti arriva anche il defibrillatore e dopo la quinta scarica il cuore di Silvio è tornato a battere. Sul posto, intanto, arriva l’ambulanza che trasporta d’urgenza l'uomo al San Timoteo.

Per fortuna si sono esclusi danni neurologici, la vita di Silvio è salva. Un sospiro di sollievo da parte di tutti e il messaggio su facebook da parte del protagonista del provvidenziale soccorso. “Salvare una vita è la vittoria più bella che ci sia” scrive Stefano sul suo profilo. Nel post spicca un commento emozionante da parte di Filomena: “Io te ne sarò grata a vita. Il mio papà è vivo grazie a te”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale