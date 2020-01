Inquinamento, scatta l’ordinanza: limitazioni al traffico e all’uso del riscaldamento

Il provvedimento del sindaco di Venafro Alfredo Ricci si è reso necessario per fare fronte alle criticità che si stanno registrando nell’ultimo periodo. Le misure saranno in vigore dal 14 al 20 gennaio



VENAFRO. Fare fronte alle criticità legate all’inquinamento a Venafro. Come è noto, nell’ultimo periodo sono giunte da parte di Arpa Molise segnalazioni riguardo diversi superamenti della concentrazione media giornaliera del PM10, registrati dalla stazione di monitoraggio di via Campania.

Per questo il sindaco Alfredo Ricci ha firmato stamattina un’apposita ordinanza per limitare le emissioni inquinanti. Le misure adottate saranno in vigore dal 14 al 20 gennaio. Nello specifico gli automobilisti saranno obbligati a spegnere i motori dei veicoli in caso di sosta prolungata, mentre il funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio e a biomassa sarà limitato a dieci ore al giorno.

In tutto il territorio comunale sarà vietata la circolazione di auto, moto e altri mezzi non in linea con le normative europee. In particolare i tir e alcuni autobus non potranno circolare dalle ore 7 alle 21.

“Si è ritenuto – si legge nell’ordinanza - di dover emettere un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto all’inquinamento. In tal senso, si è reso necessario dovere ridurre la durata di funzionamento degli impianti di riscaldamento domestico nonché di dovere limitare la circolazione nel centro urbano di Venafro da parte dei veicoli maggiormente inquinanti ai sensi della normativa vigente, individuati come di seguito”.

Il sindaco ha inoltre ritenuto di individuare come “congrua per le predette limitazioni la durata di giorni 7 consecutivi, con limitazioni alla circolazione veicolare negli orari di maggiore traffico, distinguendo tra veicoli di maggiore carico (con limitazione dalle 7 alle 21) e veicoli di minore carico (con limitazione dalle 9 alle 19:30)”.

