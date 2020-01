Campane ‘mute’ e chiesa al freddo: protestano i fedeli

Malumori a Macchiagodena, legati ai dissapori con il parroco

MACCHIAGODENA. Campane che non suonano, neppure a Natale e niente riscaldamenti in chiesa. Malumori da parte dei fedeli a Macchiagodena per la situazione che da tempo si sta vivendo in paese, per via degli attriti con il parroco, don Franco.

Qualcuno, come riferisce Primo Piano Molise, ha affisso un volantino in cui si legge “Ad Amatrice le campane hanno suonato, nonostante il terremoto…A Macchiagodena invece sono rimaste mute per il Santo Natale”.

Non è poi passata inosservata anche l’assenza del sacerdote alla rappresentazione del Presepe Vivente, evento atteso e sentito dall’intera cittadinanza. E ancora. Niente catechismo per i bambini e le persone malate non ricevono la visita da parte del sacerdote.

Una situazione che suscita malcontento, considerato che la figura del parroco rappresenta, specie nei piccoli centri, un punto di riferimento importante.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale