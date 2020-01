Agnone, cani antidroga in campo: controlli serrati contro lo spaccio

I carabinieri hanno pizzicato un giovane in possesso di marijuana

AGNONE. Controlli straordinari dei carabinieri di Agnone, che nei giorni scorsi hanno schierato su tutta l’area di competenza numerose pattuglie provenienti sia dalle Stazioni che dal Nucleo Operativo, oltre ad avvalersi del cane Sissi, pastore tedesco specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti in forza al Nucleo Cinofili di Chieti. I militari hanno passato al setaccio diversi obiettivi ritenuti sensibili e, nel corso di un posto di controllo, hanno sorpreso un giovane in possesso di alcuni grammi di marijuana. I controlli sono poi stati estesi alla circolazione stradale, dove sono state accertate numerose violazioni al Codice della strada, con particolare attenzione verso chi utilizza il telefono cellulare alla guida o chi non indossa le cinture di sicurezza.

Oltre i fini repressivi, il servizio a largo raggio ha permesso di impiegare su tutto il territorio una massiccia presenza di uomini e mezzi, finalizzata ad assicurare una maggiore prevenzione generale e una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.

