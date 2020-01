Isernia, sacchi dell’immondizia abbandonati in periferia: la denuncia

La situazione di degrado lungo la strada che conduce a Pesche da contrada Le Piane. La segnalazione di un cittadino agli organi competenti

ISERNIA. Rifiuti abbandonati in periferia. È questa la segnalazione di un cittadino, che si definisce ‘ciclista della domenica’, il quale in sella alla sua bici ha avuto modo di constatare alcune situazioni di degrado, puntualmente documentate e segnalate, non solo agli organi di informazione, ma alle istituzioni competenti.

La situazione portata alla luce, nell’occasione, riguarda la vecchia strada che da Contrada Le Piane a Isernia conduce verso l’Università di Pesche. Ed ecco che, tra la vegetazione, a ridosso della carreggiata stradale spuntano grossi sacchi di immondizia, in grande quantità.

Di qui la denuncia pubblica, con opportuna comunicazione al Comune, in particolare alla Polizia Municipale, all’Arpa Molise e pure ai carabinieri, ai fini del ripristino dei luoghi e magari all’individuazione dei responsabili.

