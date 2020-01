Lascia il cane chiuso in macchina e prende il treno: l’animale liberato dai vigili del fuoco

Aveva abbaiato per ore. L’episodio, che sta facendo molto discutere, è accaduto a Termoli

TERMOLI. Ha lasciato il suo cane chiuso in macchina ed è partita con il treno. L’animale, che per ore è rimasto ad abbaiare nell’automobile, è stato liberato grazie alla segnalazione di alcuni passanti, che hanno allertato la Polizia locale, e all’intervento dei Vigili del fuoco.

L’episodio vede protagonista una donna originaria della Puglia, che si è recata alla stazione di Termoli per prendere un treno per Pescara, per questioni urgenti a quanto sembra.

Il cagnolino però deve essersi impaurito non poco, visto che non ha cessato di abbaiare, almeno fino a quando non è stato tirato fuori dalla macchina e affidato a un negozio di abitanti della zona.

Toccherà alla Polizia municipale approfondire i dettagli della vicenda. E capire se la donna si è dimenticata del cane.

