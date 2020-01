Violazione delle norme anti-alcol: blitz dell’Arma in due bar e al night club

I carabinieri di Bojano, al termine delle ispezioni, hanno fatto scattare una multa di 400 euro nei confronti dei titolari dei tre locali



BOJANO. Sì al divertimento, ma rispettando le regole. Con questo obiettivo, come già accaduto lo scorso fine settimana, nella serata di giovedì i carabinieri hanno sottoposto a controllo un bar a Cercemaggiore, uno a Baranello e un night club di Bojano.

Al termine delle ispezioni, per ciascuna attività è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro poiché, come recita la norma, “proseguendo l’attività di somministrazione di bevande alcoliche (birra e super alcolici) oltre le ore 24, omettevano di assicurare la possibilità, agli avventori, di effettuare il controllo volontario del tasso alcolemico, con apposito apparecchio del quale risultavano essere sprovvisti”.

Il Comando Compagnia di Bojano assicura che la guardia non sarà abbassata e i servizi di controllo del territorio continueranno in maniera incessante nell’intero arco orario giornaliero. Per i giovani l’invito rimane quello di un divertimento consapevole.

